Николсон: Пруцев, Зиньковский и Зорин могут заиграть в топ-5 лигах Европы

Фото: iStock/gorodenkoff
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон считает, что все игроки московского клуба играют на высоко уровне.
«В "Спартаке" много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лигах Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин — у него огромный потенциал. На самом деле у нас много таких игроков», - заявил Николсон в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, все игроки в команде являются топовыми.
Напомним, на сегодняшний день «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 16 очков в девяти матчах.
Ранее футболист «Спартака» Манфред Угальде заявил, что у Виллиана Жозе в московском клубе есть будущее, и он сможет принести ему пользу.
Читайте также:
Тренер Леонид Слуцкий отказался от работы во главе сборной Китая
Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ
Футболист Абена: «Спартак» — клуб европейского уровня
Элина Позднякова