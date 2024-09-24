Николсон: Пруцев, Зиньковский и Зорин могут заиграть в топ-5 лигах Европы

Глава футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался работать тренером сборной Китая. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его словам, ему достаточно той работы, что есть у него сейчас, и он сосредоточен только на ней.