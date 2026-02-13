Абаев ответил, сможет ли Сафонов стать лучшим российским вратарем в Европе

13 февраля 2026, 13:33

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара» Илья Абаев оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ». Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.





Абаев отметил, что вратарь сборной России сейчас стабильно играет за парижский клуб, выглядит уверенно и пользуется доверием тренера. По его словам, Сафонову важно продолжать показывать надежную игру и минимизировать ошибки.



Отвечая на вопрос, может ли Сафонов стать лучшим российским вратарем, игравшим в Европе, Абаев ответил утвердительно, но с оговоркой. Он подчеркнул, что для этого голкиперу нужно провести в составе «ПСЖ» еще несколько сезонов.

«Тогда можно будет сказать, что Сафонов — лучший», — добавил Абаев.