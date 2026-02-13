Абаев ответил, сможет ли Сафонов стать лучшим российским вратарем в Европе
Бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара» Илья Абаев оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ». Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.
Абаев отметил, что вратарь сборной России сейчас стабильно играет за парижский клуб, выглядит уверенно и пользуется доверием тренера. По его словам, Сафонову важно продолжать показывать надежную игру и минимизировать ошибки.
Отвечая на вопрос, может ли Сафонов стать лучшим российским вратарем, игравшим в Европе, Абаев ответил утвердительно, но с оговоркой. Он подчеркнул, что для этого голкиперу нужно провести в составе «ПСЖ» еще несколько сезонов.
«Тогда можно будет сказать, что Сафонов — лучший», — добавил Абаев.Напомним, в составе французской команды Сафонов выиграл все национальные трофеи, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Всего за «ПСЖ» он провел 24 матча, десять из которых «на ноль», и пропустил 18 мячей.