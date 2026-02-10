Ливая Гарсия ищет новый клуб — агент объяснил причины неудачного периода в Москве
Агент Сафонов: Гарсия не вписался в «Спартак», но заиграет в другой команде
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход тринидадского нападающего Ливая Гарсии из московского «Спартака». Об этом сообщает Metaratings.ru.
28-летний форвард перешёл в «красно-белых» из АЕКа в 2025 году за 20 миллионов евро, но за два сезона так и не смог полностью проявить себя в столичном клубе.
«С учетом того, как он играл, «Спартак» вряд ли продаст его за те деньги, за которые покупал. Это была неудачная покупка для москвичей, потому что человек не вписался. Возможно, он себя проявит в другой команде в другом чемпионате. Гарсия неплохой футболист, но есть много разных факторов, которые не сошлись. Просто он попал не в ту среду», — пояснил Сафонов.За время выступлений за «Спартак» Гарсия провёл 33 матча, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 10 миллионов евро — почти вдвое меньше суммы трансфера из Греции.
Агент уверен, что смена клуба и чемпионата может дать футболисту новый старт: «Думаю, он заиграет в другой команде», — отметил Сафонов, намекая, что карьерный потенциал игрока ещё не исчерпан.