Ливая Гарсия ищет новый клуб — агент объяснил причины неудачного периода в Москве

10 февраля 2026, 16:03

Агент Сафонов: Гарсия не вписался в «Спартак», но заиграет в другой команде

Фото: Istock / Anton Vierietin

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход тринидадского нападающего Ливая Гарсии из московского «Спартака». Об этом сообщает Metaratings.ru.





28-летний форвард перешёл в «красно-белых» из АЕКа в 2025 году за 20 миллионов евро, но за два сезона так и не смог полностью проявить себя в столичном клубе.





«С учетом того, как он играл, «Спартак» вряд ли продаст его за те деньги, за которые покупал. Это была неудачная покупка для москвичей, потому что человек не вписался. Возможно, он себя проявит в другой команде в другом чемпионате. Гарсия неплохой футболист, но есть много разных факторов, которые не сошлись. Просто он попал не в ту среду», — пояснил Сафонов.