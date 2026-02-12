ФК «Родина» во второй раз в истории рискнула объявить задачу на сезон

12 февраля 2026, 16:27

Спортивный директор Зинин: «Родина» поборется за выход в РПЛ через стыки

Фото: Istock/bildobjektiv

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин сообщил, что клуб ставит задачу побороться за выход в РПЛ через стыковые матчи в текущем сезоне.





В беседе с «Metaratings.ru» Зинин отметил, что руководство формулирует такую цель лишь во второй раз.

«Попадание в стыки или борьба за прямой выход? Мы всего лишь во второй раз поставили такую задачу. Впервые поставили её в позапрошлом созыве, когда набрали равное количество очков с «Арсеналом», и они прошли в стыки. Вот у нас вторая попытка. Задача стоит, стоит основательно», — пояснил директор.