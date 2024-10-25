Абаев раскрыл причины борьбы за первое место в РПЛ

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Бывший вратарь ряда российских клубов Илья Абаев заявил, что борьба за первое место в РПЛ разворачивается в том числе и потому, что «Зенит» не всегда играет в полную силу.
«Малком был очень сильным игроком. Его уход сказался на результатах «Зенита», но у команды все равно лучший состав в РПЛ. Так что результаты «Зенита» зависят от настроя ведущих футболистов. «Зенит» не в каждом матче играет в полную силу, поэтому у нас в чемпионате и возникает борьба за первое место», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Абаев.Ранее спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что цели команды на сезон РПЛ остаются прежними – сохранить за собой место в Российской премьер-лиге.
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