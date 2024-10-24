«Крылья советов» проиграли московскому «Динамо» в шестом туре Кубка России

Фото: Риа Новости/ Алексей Филиппов
Футболисты клуба «Крылья советов» проиграли московскому «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Кубка России.
В гостевом поединке в Самаре «Динамо» выиграл футбольный матч у «Крылья Советов» со счётом 6:3, сообщает «RT».
Игроки «Динамо» Ярослав Гладышев, Денис Макаров и Лука Гагнидзе забили по одному голу. Из самарской команды по мячу забили Бенхамин Гарре, Илья Шапонов и Томас Гальдамес.
«Бело-голубые» оказались на втором месте в турнирной таблице группы «А», набрав одиннадцать очков. У проигравшей команды «Крылья Советов» осталось два очка. Немного ранее команда потеряла возможность выйти на плей-офф.
Сборная московской команды «Динамо» встретится на футбольном поле с «Локомотивом» на матче в плей-оффе в рамках Пути РПЛ.
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Игроки «Динамо» Ярослав Гладышев, Денис Макаров и Лука Гагнидзе забили по одному голу. Из самарской команды по мячу забили Бенхамин Гарре, Илья Шапонов и Томас Гальдамес.
«Бело-голубые» оказались на втором месте в турнирной таблице группы «А», набрав одиннадцать очков. У проигравшей команды «Крылья Советов» осталось два очка. Немного ранее команда потеряла возможность выйти на плей-офф.
Сборная московской команды «Динамо» встретится на футбольном поле с «Локомотивом» на матче в плей-оффе в рамках Пути РПЛ.
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Ольга Енгалычева