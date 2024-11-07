Абаев выразил желание стать главным тренером

Илья Абаев (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев заявил о том, что хотел бы пройти обучение на лицензию главного тренера.
«У меня есть желание стать главным тренером. Но пока я решил пойти по более знакомому пути, стал работать с вратарями. Чтобы стать главным, мне ещё надо получить несколько лицензий и отучиться на лицензию А. В последнее время плотно думаю над тем, чтобы начать обучение на главного тренера», — поделился своими планами в беседе с Metaratings.ru Абаев.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев высказывал мнение о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.
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