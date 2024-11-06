Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Ростова»

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил поражение своей команды от «Ростова» нехваткой циничности в матче.
«Я стараюсь передать команде часть своего характера. Мы стараемся, но иногда нам не хватает циничности, каких-то сантиметров, спортивной злости для того, чтобы добиться положительного результата. Да, мы потратили много эмоций в игре с ЦСКА, но и сегодня мы выглядели хорошо», — прокомментировал в беседе с Газета.ру тренер.
А бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился, что игра «Спартака» и «Ростова» оставила двоякое впечатление.
«Спартак» начал неплохо и давление оказывал. Но надо отдать должное, у «Ростова» такая ситуация, что они сами себя поставили в очень тяжёлое положение. Хотя на Кубок они раньше особо внимание не заостряли, но сейчас нужна была какая-то победа, а победа над «Спартаком» — это дорогого стоит. Ростовчане сыграли дисциплинированно, после первого тайма учли определённые ошибки, во втором тайме наиграли на победу», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.
Ранее первый заместитель председателя Государственной думы, а также болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что в настоящее время многие спортсмены в команде затухают.
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