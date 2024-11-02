Пономарев заявил о необходимости заменить тренера в «Спартаке»

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.
«У нас что, своих ребят умных нет? Зачем нам вся эта иностранщина нужна? Что мы все время преклоняемся перед ними? Конечно, «Спартаку» надо менять тренера», — высказался в беседе с Газета.ру Пономарев.
А бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков отметил, что на данный момент не видит изменений в игре команды.
«Спартак» стабилен в своём состоянии. Пока никаких изменений в игре «Спартака» не вижу. Команда всплесками играет хорошо, а следующий всплеск не очень. Страдают и ждут, когда закончится плохой период в игре и начнётся хороший. Обычное состояние «Спартака», к сожалению для клуба и его болельщиков», — отметил в беседе с Metaratings.ru Широков.
Ранее бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.
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