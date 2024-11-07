Галактионов оценил слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому и Пруцеву

Антон Зиньковский (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что слухи о возможном зимнем трансфере футболистов «Спартака» Антона Зиньковского и Данила Пруцева не являются правдой.
«Мы видим, что после каждой игры у нас то кого-то продают, то кого-то покупают, что мы должны кого-то выставить на трансфер. Подобных планов нет, ничего из этого к реальности не относится», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Галактионов.
А в самом «Спартаке» возобновил тренировки полузащитник команды Кристофер Мартинс. Как передаёт Metaratings.ru, на данный момент спортсмен тренируется в общей группе команды с ограничениями.
Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победил ЦСКА.
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