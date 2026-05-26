Абаев: второе место и поражение в финале Кубка — плохой результат для «Краснодара»

26 мая 2026, 17:05

Абаев: 2 место и поражение в финале Кубка — плохой результат для «Краснодара»

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев высказался о поражении «быков» от «Спартака» в Суперфинале FONBET Кубка России в серии пенальти, а также оценил перспективы краснодарской команды в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.





Абаев подчеркнул, что приход Карседо сделал игру «Спартака» более увлекательной. Он также заметил, что «Краснодар» сталкивается с трудностями. Завершение сезона не вызвало радости у никого в команде.





«С учётом амбиций «Краснодара» второе место и поражение в Суперфинале Кубка России — плохой результат. Надо укрепить состав перед следующим сезоном. Тогда команда сможет повторить прошлогодний успех», — добавил бывший вратарь.