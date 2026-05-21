Футбольный тренер Красножан назвал главного счастливчика сезона РПЛ

21 мая 2026, 20:13

Футбольный тренер Красножан: «Локомотив» заслужил бронзу РПЛ

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан заявил, что «Локомотив» заслужил бронзовые медали по итогам сезона Российской Премьер-лиги.





В беседе с Metaratings.ru Красножан отметил, что весной многие критиковали «Локомотив» из-за проблем в игре во второй части чемпионата.



На вопрос, мог ли клуб реально претендовать на второе или первое место с такими соперниками, как «Зенит» и «Краснодар», тренер ответил, что «Локомотив» заслужил бронзу.

«Таблица — самый справедливый показатель. А то, что команда провела весенний отрезок хуже, чем летне-осенний, так это можно сказать не только о «Локо». В том, что «Спартак» не смог победить в последнем туре, тоже есть своя справедливость. «Красно-белые» провели неровный сезон. Впрочем, победа в суперфинале Кубка может исправить ситуацию», — высказался эксперт.