Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для России медаль Олимпийских игр в Италии, выиграв серебро в спринте, передает РИА Новости.
Филиппов показал результат 2 минуты 35,55 секунд. Испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль завоевал золотую медаль с результатом 2.34,03. Бронзу получил француз Тибо Ансельме, его время — 2.36,34.
23-летний Никита Филиппов имеет в своём активе 23 победы на чемпионатах России. В январе он дважды становился бронзовым призёром в спринтерских гонках на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. В соревнованиях участвуют 13 российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
