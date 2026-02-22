Лыжницу Непряеву дисквалифицировали на Олимпиаде после ошибки с лыжами
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафонской гонке на Олимпийских играх аннулировали из-за нарушения правил при смене инвентаря. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка преодолела значительную часть дистанции на чужих лыжах. После прохождения 21,6 километра Непряева случайно заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних Дотцлер и продолжила соревнование в её экипировке. В результате немецкая спортсменка заняла девятое место, а россиянка пришла к финишу одиннадцатой.
Сервисный специалист сборной Германии отметил, что ошибка Непряевой не оказала существенного влияния на итоговый результат марафона. Он подчеркнул, что команда была в курсе того, что кто-то взял инвентарь их спортсменки.
