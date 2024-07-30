Афанасьев назвал самых креативных футболистов в РПЛ

Фото: iStock/RuslanShevchenko
Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.
«На данный момент мне очень импонируют Глушенков и Пиняев. Да и Бителло смотрится очень неплохо. Но это только начало турнира, звезды могут погаснуть и засиять новые. Всё самое интересное нас ждет впереди. Надеюсь, что сезон порадует нас не только в плане креативности, но и во всех остальных качествах», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.Ранее бывший футболист московского «Динамо» Никита Чичерин высказал мнение о том, что самыми талантливыми российскими футболистами, с которыми ему довелось поработать, являются Юрий Жирков и Александр Кокорин.
Читайте также:
Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов
Ларин заявил о феноменальном атакующем потенциале «Локомотива»
Сочнов заявил о потере качеств Соболева
Мелисса Тимофеева