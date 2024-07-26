Сочнов заявил о потере качеств Соболева

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Бывший игрок «Спартака» Владимир Сочнов высказал мнение о том, что футболист Александр Соболев, отстранённый от тренировок, растерял некоторые свои профессиональные качества.
«Не знаю, как у Соболева может сложиться в «Зените». Конкуренция в этой команде, какие игроки покупаются каждый год. Очень трудно отвоевать место на поле. В последнее время он не всегда играл. Потерял качества, которые у него были. А если он сам не хочет оставаться в «Спартаке», то о чём говорить. Нет тот игрок, из-за ухода которого надо переживать», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Сочнов.
Ранее ветеран «Спартака» Владимир Сочнов оценивал игру команды в матче с «Оренбургом» в рамках РПЛ. Он признавался, что игра команды ему не понравилась, сейчас клуб выглядит средне.
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