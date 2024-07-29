Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов

Марина Новыш из Подмосковья завоевала две золотые, серебряную и бронзовую награды первенства России по гребному спорту, а также два золота на всероссийском Кубке сильнейших. Соревнования прошли в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.