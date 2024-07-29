Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов

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Бывший футболист московского «Динамо» Никита Чичерин высказал мнение о том, что самыми талантливыми российскими футболистами, с которыми ему довелось поработать, являются Юрий Жирков и Александр Кокорин.
«Из российских футболистов два самых талантливых игрока, с которыми я играл, это Жирков и Кокорин. На поле они умели всё. Из легионеров много было крутых. Когда приехал Кураньи, это был запредельный уровень первые два-три сезона. Андрей Воронин — нереальный уровень мастерства», – отметил в беседе с Metaratings.ru Чичерин.
Ранее бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказал мнение о том, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев хорошо отыграл сезон не смотря ни на какие излишние ожидания. По его мнению, спортсмен является хорошим игроком.
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