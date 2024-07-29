Ларин заявил о феноменальном атакующем потенциале «Локомотива»

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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказал мнение о том, что у «Локомотива» есть феноменальный атакующий потенциал.
Он также заявил, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев хорошо отыграл сезон не смотря ни на какие излишние ожидания. По его мнению, спортсмен является хорошим игроком.
Ранее бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявлял, что с нынешним составом «Локомотив» не может претендовать на вхождение в топ-5 команд РПЛ.
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«Я не считаю, что у «Локомотива» есть проблемы с атакующими игроками. Есть Воробьёв, Сулейманов, Сарвели, Салтыков, не только один Пиняев. Последний матч с «Динамо» показал, что у «Локомотива» феноменальный атакующий потенциал. Они не забили верные моменты, играя против «Динамо» лучше, чем с «Акроном», — добавил в беседе с Metaratings.ru Пиняев.
Ранее бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявлял, что с нынешним составом «Локомотив» не может претендовать на вхождение в топ-5 команд РПЛ.
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