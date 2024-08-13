Афанасьев объяснил, чего не хватает ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что команде не хватает агрессии в атаке.
Так он прокомментировал результаты армейцев в первых матчах нового сезона РПЛ.
Он выразил надежду на то, что постепенно команда войдёт в колею и станет показывать достойный результат, так как состав и качество у неё на хорошем уровне.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.
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«Чего не хватает команде? Агрессии в атаке, а также в обороне нужно действовать более собрано. Понятно, что команда не строится за месяц или два. Это очень трудоёмкий процесс и Николичу нужно время. У каждого тренера свои футбольные понятия, поэтому ребятам ещё нужно привыкнуть к Марко», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.
Он выразил надежду на то, что постепенно команда войдёт в колею и станет показывать достойный результат, так как состав и качество у неё на хорошем уровне.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.
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Мелисса Тимофеева