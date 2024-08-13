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Афанасьев объяснил, чего не хватает ЦСКА

Афанасьев заявил о нехватке у ЦСКА агрессии в атаке
13 августа 2024, 18:38
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что команде не хватает агрессии в атаке.
Так он прокомментировал результаты армейцев в первых матчах нового сезона РПЛ.

«Чего не хватает команде? Агрессии в атаке, а также в обороне нужно действовать более собрано. Понятно, что команда не строится за месяц или два. Это очень трудоёмкий процесс и Николичу нужно время. У каждого тренера свои футбольные понятия, поэтому ребятам ещё нужно привыкнуть к Марко», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.



Он выразил надежду на то, что постепенно команда войдёт в колею и станет показывать достойный результат, так как состав и качество у неё на хорошем уровне.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.

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#тренер
#качество
#рпл
#футбол
Комментатор Орлов рекомендовал «Рубину» не увольнять Рахимова
13 августа 2024, 18:31

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.
Поэтому, по его мнению, снимать Рахимова после ничьей в матче с «Ростовом» не нужно.

«Рубин» – сильная команда, она совсем не хуже «Ростова». «Ростов» не сильнее, чем «Рубин» – вот ничья в очной встрече и получилась. Казанский клуб «включился» во втором тайме, показали, что они могут играть. Какой у них весной был прекрасный финиш сезона. А ведь это те же футболисты, та же команда. В этом году, конечно, стартовали неважно, но сейчас главное подождать, не снимать тренера. Потому что Рахимов своей работой в прошлом году сделал команду», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Орлов.

Он призвал верить и в команду, и в её тренера.

Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.

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Хомуха объяснил переход Чалова в ПАОК
13 августа 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснил переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.
«У ребят есть мечта попробовать себя на европейском уровне. Тот, кто серьёзно нацелен на игру в Европе, тот и уезжает. Смысл — участие в еврокубках и желание попробовать себя на новом уровне. Греция — это не топ-5 лиг Европы, но уровень чемпионата достаточно крепкий. Сильнее ли российской? «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций. Ведущие клубы Греции выступают на хорошем уровне», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Хомуха.

Напомним, Фёдор Чалов выступал за «армейцев» с 2017 по 2024 годы.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.

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#греция
#рпл
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Балахнин заявил о росте популярности женского футбола в России
13 августа 2024, 18:10

Фото: iStock/master1305

Бывший консультант женской сборной России Сергей Балахнин заявил о том, что в последнее время заметен рост популярности женского футбола в России.
«Сейчас у женского футбола стало больше рекламы. Женский футбол в России стал популярнее, и это хорошо. Но уровень нашего женского футбола оставляет желать лучшего. За последнее время наша сборная не сделала шаг вперёд. Лучшие игроки женской Суперлиги – это иностранки, а не российские футболистки. В стране мало футболисток», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Балахнин.

Он отметил, что для того, чтобы повысить уровень женского футбола, необходимо много и упорно работать.

Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.

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#футбол
#россия
#спорт
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Подмосковная сборная выиграла финал Спартакиады учащихся по кикбоксингу
13 августа 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали восемь медалей в финале XII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу. По итогам соревнований они заняли первое общекомандное место, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Подмосковные спортсмены привезли домой четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Серебро взяли Макар Косырев в дисциплине «поинтфайтинг», Никита Рындов в дисциплине «лайт-контакт», а также Алик Папян и Степан Новиков в дисциплине «фулл-контакт».

Бронзовыми призёрами стали Никита Петрунев в дисциплине «поинтфайтинг», Егор Фомичёв и Егор Бурдин в «лайт-контакте» и Егор Петров в «фулл-контакте».

Финал летней Спартакиады учащихся по кикбоксингу проходил в спорткомплексе «Победа» в Барнауле. Он собрал более 100 бойцов из 35 регионов России в возрасте от 13 до 16 лет. Состязания проводились в трёх дисциплинах.

Летняя Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова

В Павловском Посаде отметили забегом годовщину проекта «5 вёрст»

День физкультурника в Раменском провели на четырёх площадках
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Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова
13 августа 2024, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова

В Серпухове провели мероприятие «Парк! Спорт! Вперёд!», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника. Оно прошло в парке им. Олега Степанова, Принарском и парке Питомник, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник подарил гостям яркие эмоции, хорошее настроение и заряд энергии.
«Для жителей и гостей муниципалитета подготовили насыщенную программу: фотовыставку «Наша гордость», акцию для любителей скандинавской ходьбы «10000 шагов», мастер-классы, соревнования, открытые тренировки и шоу-программу. Были оборудованы спортивно-развлекательные локации. Праздник не оставил никого равнодушным, каждый нашёл себе занятие по душе», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области в День физкультурника, который отмечали 10 августа, организовали свыше 300 спортивно-массовых мероприятий.

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#подмосковье
#московская область
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Пытавшаяся отравить соперницу Абакарова изгнана из Федерации шахмат Дагестана
13 августа 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Дагестанская шахматистка Амина Абакарова исключена из Федерации шахмат республики. Ранее во время соревнований она обработала стол своей соперницы ртутью.
О происшествии 7 августа сообщил министр спорта Дагестана Сажид Сажидов, напоминает РИА Новости. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что Абакарова на чемпионате республики обработала ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть её сопернице Умайганат Османовой. В результате та во время турнира почувствовала себя плохо, ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объявил, что Абакарова отстранена от всех соревнований до вынесения заключения правоохранителями. На его основании будет принято окончательное решение о наказании дагестанской шахматистки вплоть до пожизненной дисквалификации.

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#шахматы
#дагестан
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В Павловском Посаде отметили забегом годовщину проекта «5 вёрст»
13 августа 2024, 10:58

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Забегом в парке «Дубрава» отметили в Павловском Посаде годовщину спортивного проекта «5 вёрст», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«5 вёрст» или паркран — еженедельные бесплатные спортивные мероприятия, на которых любой желающий может преодолеть дистанцию в 5 км в удобном для себя темпе: бегом, трусцой или шагом. Здесь важны не рекорды, а участие, хорошее настроение и общение», — отмечается в сообщении.
Спортивные мероприятия в рамках «5 вёрст» проводятся в Павлово-Посадском округе уже больше семи лет. Первоначально они проходили в лесу, юбилейный забег состоялся в парке «Дубрава», а далее проект планируется перевести в парк «Меленки», который благоустраивают на берегу Клязьмы. Забеги проводятся каждую субботу, начало — в девять утра.

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#павловский посад
#спорт
#забег
#парк
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Юная жительница Клина завоевала серебряный Кубок Сергея Карякина по шахматам
13 августа 2024, 09:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Клинчанка Анастасия Гусарова стала обладательницей серебряного Кубка Сергея Карякина по шахматам среди девочек 2009-2011 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Анастасия Гусарова второй год занимается шахматами в Клинском доме творчества, её педагогом является Андрей Васильевич Овчаренко. При этом увлекаться шахматами Анастасия начала уже десять лет назад», — отмечается в сообщении.
Всего во втором этапе Кубка Сергея Карякина по шахматам приняли участие свыше 300 спортсменов. Заслуженные награды победители и призёры получали из рук самого гроссмейстера Сергея Карякина и министра спорта и физической культуры Московской области Дмитрия Абарёнова.

Турнир состоялся 11 августа в Домодедове, ведущей стала гроссмейстер Мария Фоминых.

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#шахматы
#спорт
#клин
#девочка
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Тренер сборной РФ Покровская охарактеризовала Олимпиаду одним словом
Тренер сборной РФ Покровская об Олимпиаде в Париже: «гадкие»
13 августа 2024, 00:41

Фото: istock/HJBC

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала Олимпийские игры в Париже, выразив свое недовольство одним словом – «гадкие».
После завершения соревнований Покровская поделилась своими впечатлениями с РИА Новости, отметив, что Олимпиада-2024 переплюнула все предыдущие Игры по негативным аспектам.

«Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. В Токио тоже были проблемы, но они как-то быстро решались. Свели еще с религией. Сатана пришел на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление», — сказала Покровская.
Тренер также отметила, что организационные проблемы и условия проведения соревнований, включая загрязненную воду Сены, оставили желать лучшего. Несмотря на честную борьбу спортсменов, условия соревнований вызвали серьезные нарекания.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Россия была представлена 15 атлетами, которые выступали под нейтральным флагом в соответствии с решением МОК. Их достижения не были отражены в официальной медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в Лос-Анджелесе.

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В России оценили церемонию закрытия Олимпийских игр-2024
#россия
#тренер
#олимпиада
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