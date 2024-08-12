Канчельскис раскрыл, когда Россию вернут в еврокубки

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.
«Я думаю, что Россию вернут в еврокубки через 8 лет. Мне кажется, российские клубы отстранили от Европы в общей сложности на 10 лет — два года уже прошло, осталось восемь лет. Раньше этого срока УЕФА и ФИФА не допустит Россию, по моему мнению. В любом случае этот бан не навсегда, поэтому верим в скорейшее возвращение!» — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал Олимпийские игры в Париже. Он с сожалением отметил неучастие России в Играх, предположив, что будь российские спортсмены там, они бы составили достойную конкуренцию всем и боролись бы за первые места.
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