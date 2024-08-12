Касинтура: Матчи РПЛ стали интереснее

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Полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявил, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
«Как изменился уровень РПЛ с момента моей игры в «Урале»? Прошло два года, чемпион не менялся, поэтому, думаю, мало что изменилось. Единственное, уровень чуть-чуть стал ниже, потому что многие легионеры уехали. Но в плане борьбы и зрелищности, мне кажется, стало лучше. Матчи стали интереснее — игры намного результативнее, чем раньше», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Касинтура.
Напомним, сейчас «Динамо» занимает 15-ое место в таблице чемпионата России.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.
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