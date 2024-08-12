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Касинтура: Матчи РПЛ стали интереснее

12 августа 2024, 20:15
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявил, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
«Как изменился уровень РПЛ с момента моей игры в «Урале»? Прошло два года, чемпион не менялся, поэтому, думаю, мало что изменилось. Единственное, уровень чуть-чуть стал ниже, потому что многие легионеры уехали. Но в плане борьбы и зрелищности, мне кажется, стало лучше. Матчи стали интереснее — игры намного результативнее, чем раньше», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Касинтура.

Напомним, сейчас «Динамо» занимает 15-ое место в таблице чемпионата России.



Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.

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#россия
#рпл
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Канчельскис допустил возвращение еврокубков через 8 лет
12 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/CrailsheimStudio

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.
«Я думаю, что Россию вернут в еврокубки через 8 лет. Мне кажется, российские клубы отстранили от Европы в общей сложности на 10 лет — два года уже прошло, осталось восемь лет. Раньше этого срока УЕФА и ФИФА не допустит Россию, по моему мнению. В любом случае этот бан не навсегда, поэтому верим в скорейшее возвращение!» — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал Олимпийские игры в Париже. Он с сожалением отметил неучастие России в Играх, предположив, что будь российские спортсмены там, они бы составили достойную конкуренцию всем и боролись бы за первые места.

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#россия
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#уефа
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Бояринцев назвал основные цели «Ротора»
12 августа 2024, 19:46

Фото: iStock/FotografieLink

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев назвал две основные цели команды — закрепиться в Первой Лиге и забраться как можно выше в турнирной таблице.
«Чтобы добиться успеха в Лиге, надо идти в единоборства и обладать бойцовскими качествами. Видно, что многие команды с сильными футболистами отказываются от красивого комбинационного стиля в пользу результата и при счете 1:0 скатываются в простую оборонительную игру. Первая Лига – узнаваемый чемпионат», — добавил в беседе с Metararings.ru Бояринцев.

По мнению тренера, лига никак н изменилась.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отмечал подъём «Зенита», которого давно не было видно. Так он комментировал ожидания от будущего матча «Зенит» — «Динамо».

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#чемпионат
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#футбол
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День физкультурника в Раменском провели на четырёх площадках
12 августа 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

День физкультурника в Раменском городском округе провели 10 августа на четырёх площадках. Основным местом проведения мероприятия стал стадион «Красное Знамя» в городе Раменское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Утром на стадионе стартовала зарядка, которую проводили раменские легкоатлетки Вероника Архипова и Татьяна Юсова. В ней участвовали представители спортшкол, члены клуба «Активное долголетие» и гости праздника.
«Раменский городской округ – самый спортивный округ Московской области. И мы с вами сделаем всё возможное, чтобы это были не просто слова, но и дело», – обратился к собравшимся с приветственной речью председатель комитета по спорту и молодёжной политике Александр Зайцев.
На входе волонтёры Подмосковья раздавали листовки-путеводители. Участникам предлагали пройти квест по спортивным локациям на стадионе. После прохождения каждой спортивной точки на листовке делали пометку. Как только участник обходил все точки из путеводителя, он получал билет призовой лотереи.
«Гости праздника могли позаниматься йогой на свежем воздухе, сыграть в панна-футбол, в водный футбол. Также проводили турниры по шахматам и шашкам. Для детей работали аниматоры в костюме белых медведей. Гости праздника могли принять участие в соревнованиях по подтягиванию и армрестлингу», – рассказали в администрации.
Также на стадионе «Красное Знамя» финишировали бегуны проекта «5 вёрст». Они стартовали от площадки Лира в Раменском парке, а на стадионе их торжественно приветствовали ведущие и участники праздника.

На озере «Пионер» проводили матч по русской лапте между командами «Красавцы» из Московской области и «Омский Легион». Также на озере провели чемпионат Московской области по кануполо.

В спортивной школе «Авангард» состоялись турниры по мини-футболу, волейболу и настольному теннису.

На детской площадке в деревне Островцы подготовили развлекательную программу для ребят. Там проводили активные игры, конкурсы, эстафеты. Можно было сдать нормативы по отжиманию и подтягиванию.

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#спорт
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#подмосковье
#московская область
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Нагорный: Россия конкурировала бы за тройку на ОИ-2024 в Париже
12 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал Олимпийские игры в Париже.
Он признался, что смотрел лишь соревнования по спортивной гимнастике в рамках Олимпиады, и выразил радость за тех спортсменов, которые получили медали. При этом он с сожалением отметил неучастие России в Играх, предположив, что будь российские спортсмены там, они бы составили достойную конкуренцию всем и боролись бы за первые места.

«Мне тяжеловато было смотреть на гимнастику со стороны. Будь сборная России сейчас на Олимпиаде, мы бы конкурировали за тройку в командном, многоборье и в личных снарядах. Я уже за год до этого понимал, что нашей сборной не будет в Париже. Мы же видим, как нам относятся со стороны руководства МОК и FIG. Это очень странно», — поделился в беседе с Metararings.ru Нагорный.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская также подвела итоги XXXIII летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Олимпийская сборная Китая — как футбольное «Динамо»: был шанс одержать совершенно историческую победу — на нейтральном поле выиграть зачёт по золотым медалям у США. Теперь, боюсь, поезд ушёл на десятилетия. Следующие Игры должны будут стать однозначно американскими. Даже если Симона Байлз уйдёт на покой», — отметила Вайцеховская.

Ранее председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков оценил церемонию закрытия Олимпийских игр-2024.

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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на соревнованиях по ВМХ в Саранске
12 августа 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали три медалей первенства России и Всероссийских соревнований по велоспорту по ВМХ фристайл-парк. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Софья Непрынцева выиграла первенство России среди девушек 15-16 лет. На Всероссийских соревнованиях золото у мужчин завоевал Игорь Соколов. А Дмитрий Галкин стал серебряным призёром. Все спортсмены – воспитанники подмосковного Училища олимпийского резерва №1», – отметили в министерстве.
Соревнования по велоспорту ВМХ фристайл-парк проходят с 9 по 12 августа в Саранске. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#первенство
#соревнования
#медали
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковная команда завоевала медаль чемпионата России по высшему пилотажу
12 августа 2024, 14:46

33-й чемпионат России по высшему пилотажу в классе Unlimited состоялся на аэродроме Большое Грызлово в Серпухове, по итогам чемпионата команда из Московской области заняла втрое место в общем зачёте, передаёт корреспондент Мария Панина.
«Участие в соревнованиях приняли 14 спортсменов, они выступали на своих самолётах. В течение нескольких дней соревнований спортсмены выполняли различные комплексы фигур высшего пилотажа — «мёртвую петлю», «штопор», «бочку» и другие. В командном зачёте золото чемпионата завоевала столичная команда, серебро досталось Подмосковью, а бронза — пилотам из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В индивидуальном зачёте победил Михаил Мамистов, второе место заняла Светлана Капанина, третье — Василий Плотников.

Чемпионат проводился с 7 по 11 августа.

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#спорт
#самолёты
#чемпионат россии
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В России оценили церемонию закрытия Олимпийских игр-2024
Сенатор Пушков: церемония закрытия Игр-2024 сохранила скандальную стилистику
12 августа 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале оценил церемонию закрытия Олимпийских игр-2024.
По словам сенатора, авторы церемонии закрытия Игр-2024 обещали сошествие «Сына зари», однако на стадион «Стад де Франс» спустилось либо насекомое, либо дьявол. Пушков подчеркнул, что образ Люцифера не дает покоя организаторам Олимпиады.

Напомним, торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась 11 августа. На ней состоялся парад спортсменов и передача олимпийского флага городу-хозяину следующих летних Игр.

Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рпц
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#игры
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#париж
#олимпиада 2024
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В Химках состоялись всероссийские соревнования по автоспорту
12 августа 2024, 14:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Первенство России и Открытый Кубок городского округа по автомобильному спорту среди детей и подростков провели на стадионе технических видов спорта в Химках, соревнования приурочили ко Дню физкультурника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В течение двух дней юные пилоты демонстрировали свое мастерство на специально оборудованной трассе. Заезды проводились в дисциплинах: «Багги-600», «ДЗ-Мини» и «ДЗ-250», — говорится в сообщении.
Важность подобных спортивных мероприятий отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, член окружного Совета депутатов Валентин Герасимов.

«Благодаря поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и губернатора региона Андрея Воробьева спортивная инфраструктура постоянно развивается. В окурге модернизируют стадионы, строят спортивные площадки, проводят масштабные мероприятия. Наша цель – привлечь как можно больше горожан к спорту и здоровому образу жизни. Открытый кубок по автомобильному спорту – это ещё одно яркое подтверждение этой политики», — сказал Валентин Герасимов.
Победителем соревнований в категории «Багги-600» стал Тимур Садеев, серебряную медаль завоевал Эмиль Дияров, а бронзу — Мирослав Филимонов. В категории «ДЗ-Мини» пьедестал почёта заняли Лев Брагин, Раиль Талипов и Матвей Седов. А в категории «ДЗ-250» — Тимофей Жарков, Роман Марченко и Александр Абрамов.

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#химки
#спорт
#соревнования
#гонки
#дети
#подростки
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Баскетболистки клуба Khimki Power стали вице-чемпионками международного турнира
12 августа 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская команда Khimki Power заняла второе место в Гранд-финале Winline лиги по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В стартовом матче подопечные Олеси Абрамовской проиграли, но затем одержали две важные победы и пробились в полуфинал. В борьбе за выход в финал турнира Khimki Power противостояли четырёхкратным чемпионкам России – команде «ЦОП-Петербург». Химчанки взяли верх, завершив встречу со счётом 13:12.
«В главном противостоянии международного турнира подмосковные спортсменки сошлись со второй по силе российской командой – «Самарой», однако уступили с разницей всего в одно очко – 18:19. Таким образом, команда из Московской области завоевала серебряные награды», – рассказали в министерстве.
По результатам Гранд-финала девушки из Khimki Power также получили награду «Открытие сезона», а гендиректор подмосковного Центра спортивной подготовки №5 Татьяна Аратова была названа «Менеджером сезона».

Мужская команда Khimki Power заняла на турнире пятое место

Гранд-финал Winline Лиги 3х3 проходил 9-11 августа в Екатеринбурге. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национпроекта «Демография».

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