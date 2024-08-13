Комментатор Орлов рекомендовал «Рубину» не увольнять Рахимова

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.
Поэтому, по его мнению, снимать Рахимова после ничьей в матче с «Ростовом» не нужно.
Он призвал верить и в команду, и в её тренера.
Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
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«Рубин» – сильная команда, она совсем не хуже «Ростова». «Ростов» не сильнее, чем «Рубин» – вот ничья в очной встрече и получилась. Казанский клуб «включился» во втором тайме, показали, что они могут играть. Какой у них весной был прекрасный финиш сезона. А ведь это те же футболисты, та же команда. В этом году, конечно, стартовали неважно, но сейчас главное подождать, не снимать тренера. Потому что Рахимов своей работой в прошлом году сделал команду», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Орлов.
Он призвал верить и в команду, и в её тренера.
Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
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