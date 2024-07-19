Афанасьев предрёк смену чемпиона в будущем сезоне РПЛ

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Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.
«Если судить по игре за Суперкубок, то «Зенит» смотрится очень хорошо. Но это всего лишь одна игра, а чемпионат — длинная дистанция. Мне кажется, что в этом сезоне нас ждёт смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Думаю, что и «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой петербуржцам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.
Он пожелал появление такой команды, которая могла бы стать грозой для «Зенита», и тем самым продемонстрировать хороший футбол и порадовать всех фанатов.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что предстоящий матч команды с «Акроном» будет малоэффективным.
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