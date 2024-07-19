Экс-глава «Локомотива» Наумов предрёк малоэффективный матч команды с «Акроном»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко отреагировала на решение Украины игнорировать россиян на ОИ-2024, заявив о том, что их нежелание приветствовать российских атлетов ни на что не повлияет. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».