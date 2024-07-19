Экс-глава «Локомотива» Наумов предрёк малоэффективный матч команды с «Акроном»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что предстоящий матч команды с «Акроном» будет малоэффективным.
«Ничего хорошего от «Локомотива» в этом сезоне я не жду, потому что трансферы они провели отвратительные. Думаю, они будут бороться за середину турнирной таблицы. Что касается матча против «Акрона», то, я думаю, игра будет напряжённой и малоэффективной, будет не много моментов и итоговая ничья», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Наумов.
Он допустил, что обе команды в матче будут стараться работать на результат, однако, в частности у «Локомотива», по мнению специалиста, мало что получится из-за сделанных в клубе изменений.
Ранее заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказывал мнение о том, что команда в новом сезоне РПЛ не станет бороться за трофеи.
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