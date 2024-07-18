Российская сборная по футболу осталась на 33-месте в рейтинге ФИФА

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На 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась сборная России. Об этом сообщается на сайте организации.
Последний товарищеский матч с Белоруссией завершился счетом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
В лидерах осталась аргентинская сборная, за ней идет Франция, а замыкает тройку Испания, одержавшая победу на чемпионате Европы-2024. На четвертом месте Англия, а на пятом Бразилия.
УЕФА и ФИФА ввели ограничения на участие сборной РФ в международных турнирах из-за спецоперации. Отмечалось, что до конца боевых действий санкции не снимут.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет опубликовал список из 15 россиян, которые покажут себя в пяти видах спорта на ОИ-2024 в Париже.
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В лидерах осталась аргентинская сборная, за ней идет Франция, а замыкает тройку Испания, одержавшая победу на чемпионате Европы-2024. На четвертом месте Англия, а на пятом Бразилия.
УЕФА и ФИФА ввели ограничения на участие сборной РФ в международных турнирах из-за спецоперации. Отмечалось, что до конца боевых действий санкции не снимут.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет опубликовал список из 15 россиян, которые покажут себя в пяти видах спорта на ОИ-2024 в Париже.
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Никита Кротов