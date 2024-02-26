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Агент Абу заявил об удовлетворённости Эль-Аскалани «Ростовом»

26 февраля 2024, 15:01
Фото: istockphoto.com/Pixfly

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Футбольный агент Харуна Абу заявил, что футболист Эяд Эль-Аскалани доволен клубом «Ростов».
«Эяд очень рад быть частью «Ростова», это отличный клуб. Он с нетерпением ждёт, когда сможет дебютировать в официальных матчах», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Абу.

До этого в этом сезоне египетский защитник Эяд Эль-Аскалани провёл за «Исмаили» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.


Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что полузащитнику Виктору Мозесу пора покинуть «Спартак». Он добавил, что футболист был хорошим профессионалом в те временна, когда обладал лучшей формой.

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#спорт
#тренер
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В Саудовской Аравии начато расследование по поводу непристойного жеста Роналду
26 февраля 2024, 13:27

Фото: istockphoto/FotografieLink

Федерация футбола Саудовской Аравии инициировала расследование инцидента, произошедшего 25 февраля в матче между командой «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, и клубом «Аш-Шабаб». Португалец сделал неприличный жест в адрес болельщиков соперника.
Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу команды Роналду, передаёт издание Asharq Al-Awsat. Сам форвард открыл счёт, забив гол с пенальти. После финального свистка пятикратный обладатель «Золотого мяча» повернулся к трибуне, где сидели фанаты соперника, сначала приложил ладонь к уху, а затем сделал несколько энергичных движений в области паха. Местные СМИ сообщают, что таким образом португалец отреагировал на скандирование болельщиками «Аш-Шабаба» имени его извечного соперника Лионеля Месси, которое не стихало весь матч.

Криштиану Роналду далеко не впервые попадает в неприятные истории из-за непристойного поведения. В апреле 2023 года он схватил себя рукой за промежность, празднуя гол в ворота клуба «Аль-Хиляль». Знаменитому футболисту это сошло с рук. В начале февраля этого года в матче с этим же клубом игрок, уходя в подтрибунное помещение, поднял один из брошенных ему шарфов с символикой «Аль-Хиляль», засунул в трусы, а потом выбросил.

Эпизод из матча против «Аш-Шабаба» не попал в телетрансляцию, но его засняли болельщики и быстро распространили в социальных сетях. Сообщается, что Роналду может грозить не только серьёзный денежный штраф как рецидивисту, но и более тяжёлые последствия вплоть до досрочного расторжения контракта с выплатой футболистом крупной неустойки.

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#штраф
#матч
#сми
#игра
#футбол
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Красногорск присоединился к международной акции «Быть здоровым — это модно»
26 февраля 2024, 12:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

ЗОЖ-фестиваль в рамках международной акции «Быть здоровым — это модно» провели на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске, для связи с другими частниками акции из 38 регионов России, а также из Нигерии, Замбии и Южной Осетии был организован телемост, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Для участников акции на площади были развёрнуты интерактивные зоны. Кроме того, состоялся турнир по кросс-фиту, в котором приняли участи 22 команды из разных регионов России. Лучшим по подтягиванию стал житель Красногорска — 21-летний Степан Сидоров, приз победителю составил 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Завершился праздник массовым обливанием водой на всех площадках акции.

Организатором праздника в Красногорске выступил спортивно-патриотическим клубом «Ярополк».

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#красногорск
#спорт
#зож
#акция
#фестиваль
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Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» одержали победу в 22 туре чемпионата России
26 февраля 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Победой подмосковной женской волейбольной команды «Заречье-Одинцово» закончилась встреча с командой «Спарта» из Нижнего Новгорода в рамках 22 тура чемпионата России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Наши девочки на выезде встретились с нижегородской «Спартой». Игра была непростой, напряжение сохранялось на протяжении всех пяти сетов, но матч завершился в нашу пользу со счётом 2:3. Вырвали победу в последней партии и отыгрались за ноябрьское поражение», — цитируются в сообщении слова депутата Госдумы РФ Сергея Колунова.
Колунов также пожелал подмосковным волейболисткам удачи в предстоящем матче: 2 марта «Заречье-Одинцово» встретится с командой «Уралочка».

В министерстве напомнили, что победа команды «Заречье-Одинцово» стала второй подряд в рамках чемпионата России. В предыдущем туре представительницы Подмосковья обыграли волейболисток клуба «Атом-Курск».

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#спорт
#волейбол
#чемпионат россии
#одинцовский городской округ
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В турнире смешанных единоборств в Мытищах приняли участие 100 спортсменов
26 февраля 2024, 10:57

Фото: Роман Яковлев

Сто борцов стали участниками турнира смешанных единоборств «Bodao fighting championship» в Мытищах, в том числе — и юные спортсмены. Для них действовали особые правила, передаёт корреспондент Роман Яковлев.
Участники младше 10 лет не могли использовать ряд болевых приёмов, а также бить соперника по голове. Кроме того, судья мог остановить бой по своему усмотрению.

«Дети часто выступают по разным правилам своих федераций. (…) Останавливать детские бои я буду по принципу — чтобы не было травм», — предупредил участников и зрителей судья турнира, профессиональный боец Султанали Давудов.
Организатором турнира стал бразилец Франсимар Баррозо — профессиональный боец и тренер. Сейчас он живёт в Мытищах и вместе с женой Анастасией управляет залом единоборств.

Баррозо рассказал, что планирует развивать в Мытищах единоборства, при этом сделать особенный акцент на детский спорт. Он также сообщил, что планирует и впредь организовывать турниры и что приложит усилия, чтобы состязания проходили в просторных залах — для большего числа участников и зрителей.

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#мытищи
#спорт
#борьба
#дети
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Марафон «Лыжня в Лавру» собрал более 600 участников со всей России
26 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 600 спортсменов со всей страны стали участниками традиционного марафона «Лыжня в Лавру». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Дистанции проходили по одному из главных паломнических маршрутов России – в Троице-Сергиеву Лавру. По дороге лыжники увидели знаковые достопримечательности: село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Маршрут марафона был проложен по лыжной трассе в городском округе Пушкино, созданной ещё в 1980 году», – говорится в сообщении.
Участникам лыжного заезда предложили дистанции 50, 25, 12,5, 3 и 1 км, в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов. На финише лыжники получили памятные медали.

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#минспорта мо
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#сергиев посад
#марафон
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Русский Халк из Люберец установил новый рекорд мира
26 февраля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Рекордсмен мира из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый мировой рекорд. За пять минут они разорвал 14 медицинских грелок, передаёт РИА Новости. Попытка установления рекорда состоялась на стенде Московской области международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» во время мастер-классов по надуванию грелок до разрыва надул подряд 14 грелок за пять минут. Задача была нереальной и очень сложной даже для профессионалов сценического экстрима», – рассказал РИА Новости коллега Сергея, руководитель движения, рекордсмен мира по силовым номерам Михаил Паллер.
Он назвал надувание грелок является самым зрелищным и ярким номером в сценическом экстриме. Чтобы уложиться в установленный лимит времени в пять минут, подмосковному спортсмену пришлось для ускорения времени разрыва надуваемых грелок сжимать их сбоку. Тем самым он усложнил сам номер, так как давление в грелке в этом случае – намного выше, чем в шине автомобиля.

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#спорт
#минспорт мо
#рекорд
#экстрим
#московская область
#подмосковье
#люберцы
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Никита Кучеров первым из хоккеистов НХЛ достиг отметки в 100 очков за сезон
25 февраля 2024, 23:41

Фото: iStock/yuran-78

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из действующих хоккеистов лиги достиг отметки в 100 очков за сезон. Как передаёт ТАСС, это произошло в ходе матча «Тампы» с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», где россиянин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными пасами.
После этого на счету Кучерова стало 102 очка, включая 38 заброшенных шайб и 64 голевых передачи, в то время как его ближайший преследователь, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, за 59 проведённых в лиге матчей этого сезона выбил пока что лишь 96 очков (34 шайбы и 62 результативных передачи).



Как пишет портал Championat.com, Кучеров повторил российский рекорд, ранее принадлежавший Александру Овечкину, и стал четвертым игроком в истории НХЛ, который набирал как минимум 100 очков четыре сезона подряд. Среди действующих игроков НХЛ таким же количеством может похвастаться Леон Драйзайтль, а большим — по шести — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

30-летний Никита Кучеров был выбран «Тампой» на драфте 2011 года под 58-м номером. В составе «Молний» он дважды подряд стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). А в сезоне-2018/19 нападающий набрал 128 (41 87) очков, поставив тем самым рекорд результативности в сезоне для российских игроков. Теперь Кучерову нужно идти по графику 1,3 очка за игру, чтобы превзойти свой предыдущий рекорд.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, набрав 86 очков (23 шайбы 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона. Рекордный балл он набрал в матче против владивостокского «Адмирала» 24 февраля в Москве, отдав результативную передачу в овертайме.

Таким образом, Гусев обошел достижение легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48 37) в 60 играх.

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#хоккей
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#очки
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Александр Овечкин без устали переписывает рекорды Национальной хоккейной лиги
Championat.com: Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ
25 февраля 2024, 02:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в истории среди всех россиян, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), провёл 1400 матчей. Об этом сообщает портал Championat.com. Примечательно, что все эти игры Овечкин провёл в форме одного и того же клуба.
Свой «юбилейный» матч Овечкин провел, выйдя на лёд против команды «Флорида Пантерз». На втором месте по числу матчей в НХЛ из россиян находится Алексей Ковалёв (1316 встреч), ныне уже повесивший коньки на гвоздь.

В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 52 матчах, забил 16 голов и сделал 26 результативных передач. Всего же за карьеру в НХЛ «Александр Великий», как называют его североамериканские болельщики, забросил 838 шайб и сделал 689 результативных передач в 1400 матчах.

Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Стоит отметить, что из действующих игроков только Сидни Кросби сумел покорить результат в полторы тысячи очков за карьеру. У нападающего «Питтсбург Пингвинз» 1529 баллов (565 шайб и 964 передачи). Всего за историю лиги теперь есть только 16 хоккеистов с такой статистикой.

Сейчас весь мир продолжает следить за погоней Овечкина за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру. У великого канадца, как известно, за 20 сезонов в НХЛ таковых набралось 894. Таким образом Овечкину, который вот уже 19 лет носит джерси «Вашингтона», чтобы превзойти достижение Гретцки, осталось забить всего 56 шайб.

Ранее стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил своё лидерство в бомбардирской гонке лиги. Благодаря заброшенной шайбе и двум голевым передачам Кучерова «Тампа» обыграла клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а сам россиянин набрал уже 98 очков по системе «гол плюс пас».

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#александр овечкин
#нхл
#рекорд
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ТАСС: Россиянин Кучеров укрепил лидерство в списке бомбардиров НХЛ
25 февраля 2024, 02:34

Фото: iStock/JohnAlexandr

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил своё лидерство в бомбардирской гонке лиги. Благодаря заброшенной шайбе и двум голевым передачам Кучерова «Тампа» обыграла клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а сам россиянин набрал уже 98 очков по системе «гол плюс пас», как сообщает ТАСС.
«Нью-Йорк» сохранил интригу до конца, но начатая Кучеровым голевая комбинация решила исход матча. После этой игры на счету Кучерова стало 98 (37 61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Он на пять очков опережает идущего вторым в споре бомбардиров канадца Натана Маккиннона из команды «Колорадо Эвеланш».

Кроме того, Кучеров в четвёртый раз в карьере смог набрать 60 результативных передач в сезоне. Из ныне действующих хоккеистов, как сообщает Championat.com, выступая за один клуб на протяжении как минимум четырёх сезонов, это смогли сделать ещё только три человека — Коннор Макдэвид за «Эдмонтон Ойлерз», Сидни Кросби за «Питтсбург Пингвинз» и Никлас Бэкстрем за «Вашингтон Кэпиталз.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, набрав 86 очков (23 шайбы 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона. Рекордный балл он набрал в матче против владивостокского «Адмирала» 24 февраля в Москве, отдав результативную передачу в овертайме.

Таким образом, Гусев обошел достижение легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48 37) в 60 играх.

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#спорт
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