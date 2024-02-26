Агент Абу заявил об удовлетворённости Эль-Аскалани «Ростовом»

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Футбольный агент Харуна Абу заявил, что футболист Эяд Эль-Аскалани доволен клубом «Ростов».
«Эяд очень рад быть частью «Ростова», это отличный клуб. Он с нетерпением ждёт, когда сможет дебютировать в официальных матчах», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Абу.
До этого в этом сезоне египетский защитник Эяд Эль-Аскалани провёл за «Исмаили» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.
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