Функционер Камоцци заявил о необходимости Мозесу уходить из «Спартака»

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что полузащитнику Виктору Мозесу пора покинуть «Спартак».
«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в своё время, когда был в лучшей форме», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказывал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеева. Он также называл спортсмена образцом трудолюбия, верности спорту, футболу и клубу, с которого молодому поколению необходимо брать пример.
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