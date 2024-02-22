Тренер Петржела назвал Акинфеева самым заслуженным российским футболистом

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеева.
«Является ли Дзюба самым заслуженным российским футболистом из тех, кто сейчас играет? Нет. Самый заслуженный – Акинфеев. Это образец трудолюбия, верности футболу и клубу. Молодёжи надо брать с него пример», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Петржела.
Ранее защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказывал мнение о том, что лучшим футболистом в РПЛ является полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Он объяснил своё мнение тем, что спортсмен забивает мячи и приносит ощутимую пользу своей команде. Кроме этого, специалист отмечал и таких игроков, как Сперцян и Бонгонд.
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