Агент Адейоле допустил приезд Оньеки в Россию

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Агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, заявил, что спортсмен в будущем может приехать в Россию.
«Фрэнк Оньека в будущем может приехать в Россию, мы, возможно, рассмотрим такой вариант», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Адейоле.
Известно, что в этом сезоне спортсмен будет выступать за немецкий «Аугсбург» на правах аренды.
Равнее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин заявил о том, что молодым футболистам сейчас сложно переходить в европейские клубы. Он также отметил, что российские футболисты больше хотели бы не переходить в европейские клубы, а выступать в евролигах и других спортивных соревнованиях.
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