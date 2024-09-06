Антон Бобер объяснил пользу Сергеева для «Крыльев Советов»

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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал переход спортсмена Ивана Сергеева в стан самарцев и отметил, что футболист способствует усилению команды.
«Сергеев — серьёзное усиление для «Крыльев». Иван много забивает, хороший нападающий. Ему не нужно время на адаптацию, потому что он знает требования тренера, команду. У Ивана была неплохая статистка в «Зените». В этой команде большая конкуренция. Надеюсь, Сергеев будет лидером самарцев. Он должен помочь «Крыльям» в реализации моментов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бобер.
Ранее бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.
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