Алдонин заявил о сложностях перехода в Европу молодых игроков

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин заявил о том, что молодым футболистам сейчас сложно переходить в европейские клубы.
«Это спортивные амбиции. Тут больше мечта футболистов играть в еврокубках. Речь идёт не о каких-то больших деньгах, а об игре в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Вряд ли европейские селекционеры внимательно следят за нашими молодыми игроками, как это было раньше. Сейчас сложно будет перейти в Европу. Хорошо, что у наших футболистов есть такое желание. Не в том плане, чтобы убежать из РПЛ, а в том, чтобы попробовать свои силы в сильнейших чемпионатах», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.
Ранее бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение о том, что переход аргентинца Эсекьеля Барко в «Спартак» стал самым ярким трансфером лета в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
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