Кузьмичёв назвал наиболее яркий трансфер лета в РПЛ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение о том, что переход аргентинца Эсекьеля Барко в «Спартак» стал самым ярким трансфером лета в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Для меня самое яркое приобретение — это Барко. Пришёл «с листа» и стал тем, кто определяет игру в атаке «Спартака». Для меня это самое яркое приобретение. Я не беру Глушенкова, поскольку он был в нашем чемпионате, и мы этого игрока знали. Он показал свой уровень за этот отрезок в Питере. А вот из тех, кого мы не знали, конечно, Барко», – поделился в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.
Ранее бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал переход спортсмена Ивана Сергеева в стан самарцев и отметил, что футболист способствует усилению команды.
Читайте также:
Антон Бобер объяснил пользу Сергеева для «Крыльев Советов»
Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука
«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки
Мелисса Тимофеева