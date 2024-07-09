Агент Алиск объяснил выбор Боржесом «Ференцварош»

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Агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы экс-полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что футболист выбрал «Ференцварош» из-за амбиций клуба.
«Кади провёл хорошее время в «Краснодаре». Он благодарен клубу и болельщикам, что тепло его приняли. В ответ Кади всегда выкладывался на 100% на поле. Мы вели переговоры с несколькими клубами, в том числе и с «Карабахом», но выбрали «Ференцварош», потому что это амбициозной клуб, регулярно выступающий в еврокубках. Кади готов принять новый вызов», — поделился в беседе с Metaratings.ru Алиск.
Напомним, Кади Боржес выступал за «Краснодар» с 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.
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