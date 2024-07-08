Рианчо объяснил падение результативности Соболева

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.
«Низкая результативность Соболева в прошлом сезоне стала сюрпризом. Она могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом. Это лидеры команды, с которыми Александр привык находиться на поле, но по разным причинам эти футболисты не были основными игроками «Спартака» в прошлом сезоне. Может, Соболеву стало менее комфортно находиться в «Спартаке» без них», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.
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