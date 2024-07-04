Натхо допустил успешную карьеру Чалова в Европе

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Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.
«Чалов — отличный нападающий. Его игра важна для ЦСКА. Он мог перейти в «Зенит»? Хорошо, что не перешёл. В ЦСКА он всё-таки на своём месте. Перспективы Федора в Европе? Его талант позволяет рассчитывать на успешную карьеру в европейском клубе. Выбор за ним», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Натхо.
Напомним, что в сезоне-2023/24 Фёдор Чалов провёл 29 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ.
Ранее вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил сожаление по поводу ухода из команды футболиста Антона Шунина. По его словам, и болельщики «Динамо» разделяют такое сожаление, поскольку спортсмен является легендой клуба.
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