Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.
«Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше все может произойти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Помазун.
Напомним, что голкипер Илья Помазун покинул «Урал», в котором провёл 34 матча, а права на футболиста принадлежат теперь московскому ЦСКА. Отмечается, что стоимость спортсмена оценивается в 2 млн евро.
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.
Читайте также:
Рианчо объяснил падение результативности Соболева
Натхо допустил успешную карьеру Чалова в Европе
Лунев назвал Шунина легендой «Динамо»
Мелисса Тимофеева