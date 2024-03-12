Функционер Камоцци назвал Ивича хорошим вариантом для «Спартака»

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Итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак».
«Ивич сто процентов лучше Абаскаля, это был бы хороший вариант для «Спартака». Но я не думаю, что «Краснодар» так легко отпустит его», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
Сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. До этого команда проиграла в матче с «Факелом» со счётом 2:0.
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