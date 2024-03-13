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Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку

13 марта 2024, 19:08
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выразил благодарность болельщикам «Краснодара» за поддержку команды.
До этого стало известно, что тренер покинул свой пост.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ивич.


Напомним, Владимир Ивич занял пост главного тренера «Краснодара» в январе прошлого года.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак». Сейчас же «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. До этого команда проиграла в матче с «Факелом» со счётом 2:0.

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#спорт
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Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук предрёк победу команде в матче с «Зенитом»
13 марта 2024, 19:21

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал предположение, что в сегодняшнем матче «Динамо» —«Зенит» первые выйдут победителями.
«Есть ощущение, что «Динамо» пройдёт «Зенит» в Кубке России. «Динамо» сейчас хороший футбол показывает, плюс гандикап в один мяч. Этого им может хватить. Москвичи свой гол в Питере забьют. Может все дойти до пенальти. Мне кажется, так и будет, и «Динамо» выйдет победителем в серии», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

При этом, он подчеркнул, что «Зенит» также показывает неплохую игру, однако, считает эксперт, им нужно немного подрасти. Он также высказал о том, что петербургская команда сконцентрируется на чемпионате, в то время как для «Динамо» приоритетом станет Кубок России.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказывал, что сборная России может сыграть с Китаем.

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#спорт
#футбол
#матч
#кубок россии
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Агент Гринберг раскрыл сроки восстановления Лесового
Агент Гринберг: Восстановление займёт 7-10 дней
13 марта 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный агент Шахар Гринберг заявил, что ориентировочные сроки восстановления полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового составят 7-10 дней.
«Ориентировочные сроки восстановления — 7-10 дней», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гринберг.

По его словам, спортсмен может приступить к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.

До этого стало известно, что Даниил Лесовой получил небольшое повреждение, из-за которого пропустил несколько матчей.

Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков назвал футболиста «Спартака» Антона Зиньковского хорошим игроком, однако отметил, что спортсмену недостаёт мобильности и физический кондиций. Он также добавил, что спортсмену пора становиться лидером команды.

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#спорт
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#травма
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В Подмосковье стартовали Всероссийские соревнования по боксу
13 марта 2024, 16:51

Фото: Елизавета Приймак

В Балашихе стартовали Всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. Об этом сообщил корреспондент.
Турнир проходит в Ледовом дворце «Арена Балашиха». В течение пяти дней спортсмены будут бороться в 13 весовых категориях за призовые места.

В соревнованиях принимают участие боксеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Псковской, Рязанской, Тульской, Тверской, Ярославской областей и других регионов России.

«Этот боксёрский турнир — один из самых сильных по организации как в Московской области, так и по всей России. Балашихинская школа бокса настолько профессионально подходит к подготовке, что каждый боец имеет шансы на победу», — поделился Никита Тарасевич на открытии.

Стоит отметить, что в торжественном открытие также принял участие чемпион мира по боксу среди профессионалов, мастер спорта международного класса Александр Бахтин.

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#балашиха
#турнир
#арена балашиха
#бокс
#спортсмены
#подмосковье
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Тутберидзе о Тарасовой: Хочется проигнорировать, чтобы не испачкаться
Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений после её слов о тренерах Валиевой
13 марта 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что дать таблетку с допингом Камилле Валиевой мог дать только тренер. Наставница фигуристки Этери Тутберидзе назвала подобные обвинения клеветой и потребовала извинений.
В своей социальной сети она написала, что первым её желанием было проигнорировать выступление известного тренера, «чтобы не замараться в грязи». Однако Тарасова, по мнению Тутберидзе, перешла все мыслимые границы дозволенного. Она назвала выступление заслуженного тренера клеветой и ложными обвинениями.

«Нельзя же бесконечно всё списывать на возраст. На этот раз, Татьяна Анатольевна, жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе.

Ранее Тарасова заявила, что ни один спортсмен не возьмёт никакую таблетку из рук доктора без ведома своего тренера. Именно поэтому вина за допинговый скандал с Валиевой целиком лежит на её тренерском штабе, убеждена она.

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Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой
#возраст
#скандал
#спортсмен
#допинг
#тренер
#фигурное катание
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Горнолыжница Из Подмосковья выиграла золото дисциплины слалом-гигант
13 марта 2024, 13:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная горнолыжница выиграла этап Кубка России в дисциплине слалом-гигант. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по горнолыжному спорту среди женщин проходил 12 марта в Южно-Сахалинске.

«Я себя чувствую достаточно заряженной, скучала по соревнованиям. На первой трассе было достаточно плотно, короче дистанции, нужно было быстро перестраиваться. На второй было по-другому, больше расстояния. Вторая мне далась легче», – поделилась после финиша подмосковная спортсменка Виталина Гирина.

Стоит отметить, что в первом заезде девушка обошла соперниц на 0,13 секунды, а во втором на 1,68. Также ​в тройку лидеров вошли представительницы Москвы и кемеровской области.

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Баскетболисты «ЦСП-Химки» завоевали медаль регулярного чемпионата России
13 марта 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль регулярного чемпионата России по баскетболу выиграла команда подмосковного клуба «ЦСП-Химки», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В ходе чемпионата баскетболисты из Химок одержали 16 побед и проиграли в 12 матчах. Этот результат обеспечил им третье место в общем зачёте. Золото чемпионата взяла команда «Металлург» из Магнитогорска с 22 победами и шестью поражениями, серебряная медаль досталась представителям клуба «Динамо» из Грозного, которые победили в 19 встреча и проиграли в девяти», — говорится в сообщении.
Баскетболисты клуба «ЦСП-Химки» продолжат выступления в играх плей-офф, которые стартуют 20 марта. Соперниками подмосковных спортсменов станет команда «Чебоксарские Ястребы».

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#баскетбол
#спорт
#химки
#чемпионат россии
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Подмосковные спортсмены стали призерами Первенства России по русским шашкам
13 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по русским шашкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с с 27 февраля по 7 марта в Ярославской области. В соревнованиях приняли участие свыше 190 спортсменов из 26 регионов России.

По итогам всез дней соревнований в копилке Подмосковья оказались одна золотая и три бронзовые медали.

«Иван Илясов стал победителем в классической и бронзовым призером в молниеносной программах среди юниоров до 20 лет. Даниил Леонидов завоевал «бронзу» в молниеносной программе среди юниоров до 27 лет. В классической программе среди юношей до 17 лет бронзу выиграл Владислав Миронов», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Московскую область на первенстве представляли девять человек.

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#шахматы
#подмосковье
#спортсмены
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Спортсмены из Подмосковья стали победителями всероссийских соревнований по брейкингу
13 марта 2024, 09:37

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами на всероссийских соревнований «BREAK RUMBLE». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в городе Архангельск. В общей сложности в них приняли участие порядка 450 спортсменов из 29 регионов.

По итогам турнира представители Московской области завоевали две золотые и две бронзовые медали.

«Победу в номинации «мужчины 19 » одержал Александр Бакарджиев. В этой же номинации среди женщин Вероника Никишина разделила третью ступень пьедестала вместе Маргаритой Артемьевой из Санкт-Петербурга», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в возрасте 16-18 лет Мирослав Чернов стал обладателем золота, а Вероника Никишкина - бронзу. кроме этого, следующий этап соревнований пройдет 11 и 12 мая в Пскове.

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#медали
#соревнования
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#подмосковье
#спортсмены
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В Красногорске прошли соревнования на Кубок округа по самбо
12 марта 2024, 18:31

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Кубок городского округа Красногорск по самбо среди юношей разыграли в СОК «Опалиха». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В соревнованиях приняли участие свыше 350 спортсменов в возрасте 8-14 лет из Москвы и Московской области.

«Ребята боролись в различных весовых категориях, стремясь завоевать право представлять свой округ на областных состязаниях. Соревнования состоялись по инициативе Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова. По итогам схваток определились три спортсмена, которые представят Красногорск на Первенстве Московской области», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что по итогам турнира первое место в весе 50 кг занял Самадов Артём, второе в категории 55 кг - Тихонов Олег и третье место в вестовой категории 50 кг - Козлов Тимофей.

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