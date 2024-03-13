Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выразил благодарность болельщикам «Краснодара» за поддержку команды.
До этого стало известно, что тренер покинул свой пост.
Напомним, Владимир Ивич занял пост главного тренера «Краснодара» в январе прошлого года.
Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак». Сейчас же «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. До этого команда проиграла в матче с «Факелом» со счётом 2:0.
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«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ивич.
Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак». Сейчас же «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. До этого команда проиграла в матче с «Факелом» со счётом 2:0.
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Мелисса Тимофеева