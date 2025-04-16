Агент Бабаев: «Ак Барс» полностью доминирует над «Динамо»

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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и московским «Динамо».
«Пока я вижу полное доминирование «Ак Барса». «Динамо» никак не может подобрать ключи к воротам казанцев. У них получалось в играх против СКА, где проходили быстрые атаки за счёт ошибок соперника. С «Ак Барсом» это не работает», — отметил Бабаев в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, в «Динамо» собраны сильные игроки, а счёт 2 — 0 вовсе не является гарантией победы. Впереди у команд ещё третья игра, в которой динамовцы смогут перевернуть серию в свою сторону.
Напомним, третья игра между «Ак Барсом» и «Динамо» в серии до четырёх побед пройдёт 16 апреля в Казани. Начало в 19:30 по московскому времени.
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