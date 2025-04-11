Овечкин опередил Гретцки в очередном показателе

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Российский хоккеист Александр Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в очередном показателе. Теперь спортсмен сыграл больше игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
На счету Овечкина 1488 матчей в лиге, когда как Гретцки провел 1 487 игр за карьеру. Данный результат является 26-м в истории НХЛ. Среди действующих хоккеистов россиянина опережают американские защитники Брент Бернс и Райан Сутер, занимающие 25 и 20 места в этом показателе. Лидером рейтинге является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1 779 матчей и завершивший карьеру в 2022 году.
Ранее Александр Овечкин стал рекордсменом в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста 895 заброшенных шайб. До этого рекордсменом являлся Уэйн Гретцки.
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Ранее Александр Овечкин стал рекордсменом в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста 895 заброшенных шайб. До этого рекордсменом являлся Уэйн Гретцки.
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Иван Мусатов