Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Овечкин опередил Гретцки в очередном показателе

Овечкин опередил Гретцки в очередном показателе

Овечкин опередил Гретцки по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Российский хоккеист Александр Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в очередном показателе. Теперь спортсмен сыграл больше игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
На счету Овечкина 1488 матчей в лиге, когда как Гретцки провел 1 487 игр за карьеру. Данный результат является 26-м в истории НХЛ. Среди действующих хоккеистов россиянина опережают американские защитники Брент Бернс и Райан Сутер, занимающие 25 и 20 места в этом показателе. Лидером рейтинге является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1 779 матчей и завершивший карьеру в 2022 году.

Ранее Александр Овечкин стал рекордсменом в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста 895 заброшенных шайб. До этого рекордсменом являлся Уэйн Гретцки.

Читайте также:

Подарок за 25 млн: Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина поздравила Шубскую

Экс-футболист Мовсисян: Даже ненавистники Овечкина должны признать величие его достижения

«Каждый матч Саши — радость»: мама Овечкина высказалась о рекорде сына
#матч
#нхл
#александр овечкин
#хоккей
#рекорд
«Дарят надежду»: Президент СБР Майгуров прокомментировал первые Заявления Ковентри на посту главы МОК
Виктор Майгуров назвал обнадёживающими слова новой главы МОК Кирсти Ковентри
11 апреля 2025, 02:46

Виктор Майгуров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Президент СБР (Союз биатлонистов России. — Прим. ред.) Виктор Майгуров прокомментировал первые заявления бывшей пловчихи из Зимбабве Кирсти Ковентри после её избрания на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, эти выступления дарят российским спортсменам надежду.
Об этом Майгуров заявил в разговоре с корреспондентом сетевого издания Metaratings.ru. Он также рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры между СБР и Международного союза биатлонистов (англ. International Biathlon Union, IBU. — Прим. ред.) по вопросу допуска россиян к соревнованиям, проходящим под эгидой организации.

«Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярёв неоднократно подчёркивал, что все консультации и переговоры по данной проблеме будут проводиться централизованно, без какой-либо анархии. И первым шагом здесь должно стать решение МОК о допуске россиян на зимние Олимпийские игры 2026 года, а также то, в каком статусе это будет возможно. Первые публичные заявления новоизбранной главы МОК Кирсти Ковентри дарят нам надежду, однако официальное решение МОК еще не обнародовано», — сказал руководитель Союза биатлонистов России.

Майгуров также добавил, что уже общался с главой ОКР и Минспорта Дегтярёвым и обсуждали конкретно биатлон и взаимодействие с международными организациями по вопросам возвращения российских стреляющих лыжников на мировые турниры.

Напомним, биатлонисты из России отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. Она стала новым президентом Международного олимпийского комитета по итогам голосования, состоявшегося 20 марта в Греции. Африканка стала первой женщиной на посту главы МОК в истории организации.

Читайте также:

«Есть пара ребят»: Эдуард Латыпов сравнил российских и европейских биатлонистов

Биатлонист Поварницын: Уровень российских спортсменов в пределах топ-10 в мире

Биатлонистка Каплина готова выступать на ОИ-2026 в нейтральном статусе
#минспорта
#консультации
#биатлон
#министр
#игры
#рф
#мок
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биатлонист Поварницын: Уровень российских спортсменов в пределах топ-10 в мире
10 апреля 2025, 22:48

Фото: istockphoto/vlado85rs

Известный российский биатлонист Александр Поварницын подвёл итоги сезона и высказал своё мнение о крупнейших международных стартах. Он считает, что спортсмены, выступавшие на чемпионате и Кубке России, вполне могли бы на равных бороться с представителями топ-10 мирового биатлона.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru свою собственную форму, особенно в концовке сезона, стреляющий лыжник оценил как неудовлетворительную. Он считает причиной этого пробелы, допущенные в ходе физической подготовки.

«Для меня был очень сложный сезон. Концовка сезона вышла очень плохой, не знаю, в чём было дело. Недостаточно, наверное, тренировался, физически было тяжело. Возможно, связано с тем, что не смог подстроиться под трассы», — сказал биатлонист.

Что касается международных соревнований, то он уверен, что ведущие спортсмены страны и его партнёры по сборной России остаются вполне конкурентноспособными на уровне топ-10 мирового рейтинга. А при должной подготовке «наши ребята» вполне способны побороться и за призовые места, заключил Поварницын.

Читайте также:

Биатлонистка Каплина готова выступать на ОИ-2026 в нейтральном статусе

Чемпионат страны по летнему биатлону состоится в Тюмени

«Есть пара ребят»: Эдуард Латыпов сравнил российских и европейских биатлонистов
#дело
#трассы
#страны
#спортсмены
#биатлон
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко: «Динамо» будет биться за чемпионство до последнего тура
Тренер Черевченко: «Динамо» будет сражаться за чемпионство до последнего тура
10 апреля 2025, 22:19

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Московское «Динамо» не утратило чемпионских амбиций и будет сражаться за первое место в РПЛ до последнего тура. Не исключена интригующая концовка турнира, когда победитель определился буквально на последних минутах завершающих матчей.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал бывший главный тренер столичного «Локомотива», подмосковных Химок и Балтики из Калининграда Игорь Черевченко. Он считает, что у бело-голубых есть командный дух, позволяющий им биться за высокие места.

«Мне нравится, как выглядит "Динамо", несмотря на потерю Тюкавина. Команда очень хорошо играет в атаке. В защите у футболистов не получается играть так здорово. Но "Динамо" до последнего тура будет бороться за чемпионство наравне с "Краснодаром" и "Зенитом"», — сказал специалист, не упомянув почему-то московский Спартак», делящий сейчас с питерским клубом 2-3 места, но опережающий его по дополнительным показателям.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Краснодар, имея в своём активе 52 очка. «Спартак» и «Зенит» отстают на пять баллов. Динамо идёт на пятом месте, в их активе 42 очка.

Читайте также:

Экс-игрок «Зенита» Лепёхин не верит в скорое появление футболистов из России в топ-клубах Европы

Экс-тренер «Локомотива» Черевченко не видит команду в топ-3 чемпионата РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
#тренер
#мнение
#спартак
#мир
#краснодар
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-футболист Мовсисян: Даже ненавистники Овечкина должны признать величие его достижения
Экс-футболист Мовсисян: Даже ненавистникам Овечкина должны признать его величие
10 апреля 2025, 20:31

Александр Овечкин (Фото Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)

Даже те, кто без симпатии или и вовсе с ненавистью относятся к российскому хоккеисту Александру Овечкину, должны признать его бомбардирский талант и величие его рекорда. Новое голевое достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» будет побито ещё очень нескоро.
Такое мнение высказал бывший нападающий сборной Армении, американских Реал Солт Лейк и Чикаго Файр, датского Реннерса, Юргодена из Швеции, а также Краснодара и Спартака Юра Мовсисян. Снайперский рекорд россиянина, превзошедшего результат самого Уэйна Гретцки по прозвищу Великий, экс-футболист прокомментировал в эксклюзивном интервью сетевому изданию Metaratings.ru.

«Поздравляю его! Ещё до рекорда это очень много обсуждалось в США. Овечкин – легендарный хоккеист, которого в Штатах все любят. Он заслужил свой рекорд, потому что трудился на протяжении двадцати лет. Его можно смело назвать легендой хоккея», — сказал один из лучших форвардов в истории армянского футбола.

Юра Мовсисян (Фото: РИА Новости/Юлия Честнова)

Юра также добавил, что, хотя он лично не слишком увлекается хоккеем, не может не видеть, какое это огромное событие для всего Вашингтона. Праздник уже был и ещё будет долго продолжаться, отметил лучший бомбардир российского чемпионата сезона 2012/2013.

«Овечкин превзошёл рекорд Гретцки, это дорогого стоит. Хотят или нет, надо будет признать его рекорд и величие. Даже те, кто его не любит, тоже должны признать сейчас его достижение», — заключил Мовсисян.

Читайте также:

Мовсисян оценил возможность своего назначения в Федерацию футбола Армении

Подарок за 25 млн: Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина поздравила Шубскую

«Каждый матч Саши — радость»: мама Овечкина высказалась о рекорде сына


* Запрещённая в России социальная сеть
#сша
#рекорд
#праздник
#мнение
#интервью
#спортсмен
#футболист
#овечкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-игрок «Зенита» Лепёхин не верит в скорое появление футболистов из России в топ-клубах Европы
Экс-футболист Лепёхин: В ближайшем будущем игроки из России не заиграют в Европе
10 апреля 2025, 16:05

Фото: istockphoto/Dziurek

В ближайшее время не будет молодых футболистов из России, способных с ходу заиграть в каком-либо из пяти ведущих европейских чемпионатов. Последние удачные пример — Александр Головин и Матвей Сафонов, а неудачный — Арсен Захарян.
Такое мнение в разговоре со спортивным изданием «РБ Спорт» бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга, тренер Константин Лепёхин. Он отметил, что многие российские игроки просто не хотят никуда уезжать, потому что на Родине у них финансовые условия куда лучше, чем предлагаются за границей.

«Для попадания в европейский гранд нужно, чтобы совпало много факторов — договорённость между клубами, совпадение интересов президентов и тренеров, желание самого футболиста», — подчеркнул бывший игрок и тренер.

Он также добавил, что отечественные футболисты крайне редко надолго задерживаются в Европе. Как правило, они после одного-двух сезонов, проведённых в сильном чемпионате, возвращаются домой. Константин предположил, что причина этого кроется в российском менталитете. Тем не менее, он пожелал успеха всем, кто хочет себя попробовать в сильнейших европейских клубах.

«Буду только рад, если Сафонов будет ещё долго играть в "Пари Сен-Жермен", а в будущем кто-то из наших ребят окажется в "Манчестер Сити" , например», — сказал в заключение Лепёхин.

Читайте также:

МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России к ОИ-2026

Франческо Тотти получил эксклюзивную статуэтку от скульптора Ашота Погосяна

Мовсисян оценил возможность своего назначения в Федерацию футбола Армении
#спорт
#тренер
#мнение
#футбол
#клуб
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате