«Он просто зверь!» Капитан «Авангарда» Шарипзянов мечтает сыграть против Овечкина

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Александр Овечкин — величайший игрок, который сейчас переживает прекрасное время. По своей игре и по достигнутым результатам он — просто зверь.
Так образно и эмоционально высказался об Овечкине и его достижении защитник и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он признался, что очень хотел бы попробовать свои силы в играх против великого форварда в Континентальной хоккейной лиге.
Хоккеист напомнил, что перед началом сезона многие говорили, что Овечкин уже стар, он не сможет догнать Гретцки, скорость и бросок уже не те. Однако российский нападающий превзошёл рекорд великого канадца и всем всё доказал.
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«Надеюсь, Овечкин побьет все рекорды, а его рекорд не побьется никогда. Насколько я слышал, он хочет еще поиграть в КХЛ. Я с радостью попробую поиграть против него, заблокировать его бросок. Хочется проверить, реально его заблокировать или нет. В НХЛ у ребят не очень-то получается», — сказал защитник.
Хоккеист напомнил, что перед началом сезона многие говорили, что Овечкин уже стар, он не сможет догнать Гретцки, скорость и бросок уже не те. Однако российский нападающий превзошёл рекорд великого канадца и всем всё доказал.
«Он вышел на лёд и показал невероятный результат. Он просто зверь, его можно сравнить с медведем. Хорошо, что в России есть такой спортсмен», — заключил Шарипзянов.
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Александр Бойцов