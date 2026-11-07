Агент Бабаев высказался о работе «Торпедо»

07 ноября 2026, 16:24

Агент Бабаев назвал «Торпедо» справедливым клубом

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владислава Фирстова, высказался о переходе своего клиента в магнитогорский «Металлург». В результате обмена в обратном направлении в «Торпедо» проследовал Степан Старков.





Бабаев отметил, что вопрос обмена назревал давно, и выразил признательность руководству нижегородского клуба. Информацию приводит «РБ Спорт».





«Большое спасибо руководителям «Торпедо», которые увидели, что тренер не использует так, как надо, игрока с такой зарплатой. Забуга и Гафуров пошли навстречу и разрешили найти этот вариант обмена», — заявил агент.