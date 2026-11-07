Агент Бабаев высказался о работе «Торпедо»
Агент Бабаев назвал «Торпедо» справедливым клубом
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владислава Фирстова, высказался о переходе своего клиента в магнитогорский «Металлург». В результате обмена в обратном направлении в «Торпедо» проследовал Степан Старков.
Бабаев отметил, что вопрос обмена назревал давно, и выразил признательность руководству нижегородского клуба. Информацию приводит «РБ Спорт».
«Большое спасибо руководителям «Торпедо», которые увидели, что тренер не использует так, как надо, игрока с такой зарплатой. Забуга и Гафуров пошли навстречу и разрешили найти этот вариант обмена», — заявил агент.Спикер также дал положительную оценку работе «Торпедо» в целом, назвав клуб справедливой организацией. Кроме того, Бабаев напомнил, что нижегородский клуб ранее выручил его клиента после сложной ситуации с «Локомотивом».