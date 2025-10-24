Форвард Свечников дебютирует за «Амур» в матче КХЛ с «Барысом»
Форвард Евгений Свечников проведёт первый матч за хабаровский «Амур» 24 октября в гостевой игре против «Барыса». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.
Как сообщает Metaratings.ru, Свечников подписал однолетний контракт с клубом минувшим летом, однако пропустил старт сезона из-за травмы ноги, которую получил во время предсезонной подготовки, и перенёс операцию.
В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за нижегородское «Торпедо», ранее играл за «Ак Барс», а в НХЛ защищал цвета «Детройта», «Виннипега» и «Сан-Хосе».
После 16 туров регулярного чемпионата FONBET КХЛ «Амур» занимает седьмое место в Восточной конференции и набрал 17 очков.
