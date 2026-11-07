Анисин высказался об игре «Локомотива» в КХЛ-2026/27
Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин назвал команды, которые стоит отметить в сезоне КХЛ-2026/27. Он признался, что ему не нравится стиль «Локомотива».
Отвечая на вопрос о командах, которые можно выделить, Анисин заявил, что ему нравится игра «Шанхая», пишет «РБ Спорт». Он отметил, что президентом клуба в этом сезоне является Илья Ковальчук — один из величайших отечественных хоккеистов, уже опытный генменеджер, работавший в сборной, и уважаемый человек.
Плюсом эксперт назвал отсутствие лимита на легионеров. Также он отметил работу Никиты Точицкого в «Амуре», которому удалось построить хорошую команду.
Интересно, по его словам, смотреть за «Спартаком» и ЦСКА. «Локомотив» показывает результат, однако Анисину уже не первый год не особенно нравится стиль игры. При этом Радулов, по мнению эксперта, прибавляет креатива к этой строгости и приносит баланс в игру, являясь вожаком.
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