Анисин высказался об игре «Локомотива» в КХЛ-2026/27

07 ноября 2026, 12:37

Хоккеисту Анисину не нравится стиль игры «Локомотива» в КХЛ-2026/27

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин назвал команды, которые стоит отметить в сезоне КХЛ-2026/27. Он признался, что ему не нравится стиль «Локомотива».