Экс-защитник клубов КХЛ высказался о матче СКА с ЦСКА

02 апреля 2026, 20:04

Щитов: СКА не выполнил задачу на сезон

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что СКА не справился с задачей на сезон, но главный тренер Игорь Ларионов может сохранить свой пост. Его слова приводит Metaratings.ru.





Экс-хоккеист отметил, что задача перед командой стояла серьезная, но соперник — ЦСКА — оказался очень сильным, с опытным тренерским штабом, поэтому итог матча его не удивил. По его мнению, дальнейшая работа Ларионова, который возглавил СКА перед началом сезона-2025/26, остается неясной.

«Все зависит от руководства. Может, он останется в структуре клуба, либо же останется главным тренером», – сказал собеседник издания.