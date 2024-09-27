Агент Барбоза: Для Пьянича РПЛ является возможностью вернуться в Европу

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Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Миралем Пьянич перешел в ЦСКА с целью вернуться в Европу.
Ранее Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Миралем Пьянич, перейдя в ЦСКА, приехал в Россию зарабатывать деньги.
26 сентября, московский ЦСКА объявил о переходе 34-летнего боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Он подписал контракт с клубом до лета 2025 года с возможностью продления.
Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.
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«Я не согласен с тем, что Пьянич приехал в РПЛ заработать денег и просто отбывать номер — он мог это делать в Эмиратах. Судя по всему, у него серьезные намерения, а ЦСКА — серьезный клуб. Для Пьянича РПЛ — возможность вернуться в Европу», — заявил Барбоза в беседе с «РБ Спорт».
26 сентября, московский ЦСКА объявил о переходе 34-летнего боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Он подписал контракт с клубом до лета 2025 года с возможностью продления.
Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.
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Элина Позднякова