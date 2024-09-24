Манфред Угальде: Жозе может принести «Спартаку» большую пользу

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Футболист «Спартака» Манфред Угальде считает, что у Виллиана Жозе в московском клубе есть будущее, и он сможет принести ему пользу.
«Почему Жозе все еще не заиграл в «Спартаке»? У него были проблемы с физической подготовкой, со здоровьем, но это временно. Я надеюсь, что он будет играть, забивать голы и получать от этого удовольствие. Я уверен, что он может принести «Спартаку» большую пользу в будущем», — сказал Угальде в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, трансфер бразильца Виллиана Жозе обошелся «Спартаку» в два миллиона евро. Контракт с ним подписан до середины 2026 года.
Пока Жозе сыграл за московский клуб шесть матчей, однако никаких результатов пока не показал.
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