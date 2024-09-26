В ГД оценили переход Пьянича в ЦСКА

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Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Пьяничу придется говорить хорошо о России после перехода в ЦСКА. Иначе, как он будет в нашей стране находиться? Не получится отмалчиваться. Вот уже семью перевозит в Москву. Посмотрим, как он еще будет играть», — прокомментировала Журова в беседе с «РБ Спорт».
Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.
Напомним, московский клуб объявил о трансфере 34-летнего боснийца 26 сентября. Пьянич подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25. Полузащитник будет играть под 15-м номером.
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