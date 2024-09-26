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В ГД оценили переход Пьянича в ЦСКА

Журова: Если Пьянич будет полезен ЦСКА, то все забудут его отказ играть с РФ
26 сентября 2024, 19:42
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Пьяничу придется говорить хорошо о России после перехода в ЦСКА. Иначе, как он будет в нашей стране находиться? Не получится отмалчиваться. Вот уже семью перевозит в Москву. Посмотрим, как он еще будет играть», — прокомментировала Журова в беседе с «РБ Спорт».

Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.



Напомним, московский клуб объявил о трансфере 34-летнего боснийца 26 сентября. Пьянич подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25. Полузащитник будет играть под 15-м номером.

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Мостовой: Головин правильно сделает, если переподпишет контракт с «Монако»
26 сентября 2024, 20:14

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-полузащитник сборной СССР и «Сельты» Александр Мостовой оценил продление контракта 28-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина с клубом.
«Это отличный вариант и подтверждение моих слов, сказанных шесть лет назад. Когда кто-то только сказал, что Головина хотят купить, я сказал, мол, конечно, должен уезжать. Многие кричали: "Зачем ехать в "Монако"? Это не его уровень". А я удивлялся, как люди могут это говорить? Вы что, с ума посходили? "Монако" — одна из лучших команд Франции и в Европе всё время», — сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.

По его словам, Головин примет правильное решение, если подпишет этот контракт.

Напомним, Головин играет за «Монако» с июля 2018 года. В этом сезоне он стал капитаном команды. Он забил 31 гол и провел 39 результативных передач. Контракт действует до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист продлил его до июня 2029 года.

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Губерниев: матч «Локомотива» и «Спартака» станет игрой равных соперников
26 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч 10-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» станет игрой на равных.
«Команды борются за высокие места, для обоих клубов это будет прекрасная проверка сил. Но я верю в «Локомотив», хотя не стал бы выделять тут фаворитов, потому что будет матч равных соперников. В родных стенах команда Галактионова должна попробовать обыграть «Спартак»», - сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.

По его словам, «Локомотив» может стать чемпионом.

Напомним, сейчас «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после девяти туров, набрав 21 очко. «Спартак» же занимает пятое место с 16 баллами.

Матч между командами состоится 28 сентября.

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Депутат Валуев высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
26 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/Andreyuu

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Миралем Пьянич, перейдя в ЦСКА, приехал в Россию зарабатывать деньги.
«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там — ничего личного, просто бизнес. И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов», — заявил Валуев в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова отметила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.

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Самаранч-младший заявил о грубом нарушении Россией Олимпийской хартии
26 сентября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/stefko

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Он числится среди кандидатов на пост нового главы организации.
Слова сына многолетнего президента МОК приводит Inside the Games со ссылкой на AFP. Чиновник заявил, что ему хотелось бы как можно быстрее приступить к рассмотрению вопроса о реинтеграции Олимпийского комитета России. Однако страна не уважала олимпийское перемирие в 2022 году, за что и была исключена из МОК. В настоящее время Россия продолжает грубо нарушать Олимпийскую хартию, заявил Самаранч-младший.

По его словам, когда причины для отстранения исчезнут, придётся «серьёзно поработать» над тем, чтобы вернуть Россию в мировой спорт. Пока, по мнению вице-президента МОК, речь об этом вести рано.

В августе 70-летний немец Томас Бах объявил, что не будет продлевать своё пребывание на посту президента МОК сверх положенного срока. Выборы нового главы организации пройдут на сессии МОК в Греции в марте 2025 года.

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#президент
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Юные гольфисты из 15 команд выйдут на поле на турнире в Дмитрове
26 сентября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Дмитрове состоится V турнир по гольфу среди школьных команд и юниоров до 14 лет «Лига будущих чемпионов». Он пройдёт 27 сентября на базе гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт» с участием 15 команд, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Турнир впервые будет проведёт на международном уровне. На поле в Московской области, помимо подмосковных спортсменов, выйдут юниоры из Белоруссии. Сыграют и юные гольфисты из Татарстана. В соревнованиях примут участие 36 представителей 15 школьных команд. Главным призом для победителя турнира, который подготовила Федерация гольфа Московской области, станет полноценный гольф-центр с набором клюшек для тренировок на пришкольной территории», – говорится в сообщении.
Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как рассказали в министерстве, с начала прошлого года в 19 школах Подмосковья создали 23 секции для занятий гольфом. В рамках программы по развитию этого вида спорта в образовательных учреждениях Московской области запланировано открытие 100 секций за 5 лет.

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Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году
26 сентября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Минсройкомплекса МО

Реконструкция стадиона «Торпедо» проводится в Люберцах, проект включает в себя строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Завершить работы и сдать обновленный объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, а также обустройство фасада и полов трибун, монтируется вентиляция и осветительные мачты», — говорится в сообщении.
В рамках реконструкции на стадионе обновят футбольное поле и трибуны, построят ФОК с несколькими спортзалами, детским центром и кафе, а также установят две площадки под открытым небом для сдачи ГТО, площадки для игровых видов спорта, воркаута, беговые дорожки и пр.

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#строительство
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4 ноября в Московской области состоится мероприятие «Народный трейл»
26 сентября 2024, 10:32

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области 4 ноября на территории Истринской сыроварни пройдёт мероприятие «Народный трейл», приуроченное ко Дню народного единства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Забег направлен на популяризацию спортивного туризма, здорового образа жизни и повышение экологической ответственности населения. Участники могут выбрать одну из нескольких дистанций: 5, 10 и 20 километров.

Кроме того, предусмотрены детские дистанции длиной 1 километр и 500 метров. Победители получат призы.

Дистанция на 5 километров называется «Фермерский пятак» и включает преодоление горных препятствий и переход через ров. На дистанции 10 километров «Дружная десятка» участники попробуют правильные сыры с глинтвейном. Дистанция 20 километров «Урожайная двадцатка» пройдёт вдоль реки Малая Истра, где также будет организована дегустация правильных сыров.

Регистрация для участия доступна на сайте.

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Экс-игрок «Акрона» Макаров: Дзюба сможет побить рекорд Кержакова
26 сентября 2024, 01:04

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-игрок «Акрона» Сергей Макаров заявил, что Артём Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), играя за «Акрон».
«Cтарт "Акрона" в РПЛ как для новичка лиги неплохой. Выиграли у «Химок», «Факела». Что касается рекорда Кержакова, к которому близок Артём Дзюба в этом сезоне, он успеет его побить. Он много забивает за сезон, думаю, пять забьёт даже в «Акроне», — сказал Макаров в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Акрон» находится на 11 строчке в таблице РПЛ после девяти матчей, набрав восемь баллов. За карьеру во всех турнирах Артём Дзюба забил 229 голов, что на четыре меньше, чем Кержаков.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона»

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#рпл
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Агент Дементьев: Иностранцы блокируют развитие хоккея в России
26 сентября 2024, 00:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Известный агент Алексей Дементьев заявил, что иностранные хоккеисты не дают развиваться молодым талантливым спортсменам в России.
«Я всегда говорил и говорю о том, что уровень иностранных игроков, которых привозят в КХЛ, не соответствует нашей лиге. Им предоставляют все шансы, все условия, тратят огромные деньги, уговаривают, чтобы они приехали. А в итоге лишь от некоторых из них мы получаем то, что ожидают клубы и болельщики», - поделился своим мнением Дементьев в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, стоит давать шансы российским молодым талантливым хоккеистам, которые в свое время смогут играть в НХЛ значимую роль. Он отметил, что сейчас у них такой возможности нет. Таким образом, Дементьев подчеркнул, что иностранные игроки блокируют развитие хоккея в России.

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