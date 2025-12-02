Агент Барбоза призвал российские клубы продавать игроков и развивать академии

02 декабря 2025, 13:10

Фото iStock/arnaldo moreno

Агент Паулу Барбоза заявил, что российские клубы РПЛ должны сосредоточиться на продаже молодых игроков, а не на покупке. Для этого, по его мнению, необходимы развитые академии и профессиональные скауты, способные отслеживать таланты по всему миру.





Он также предложил ограничивать количество средних иностранных футболистов на поле и давать шанс русским тренерам. По мнению агента, три топовых иностранца в команде эффективнее, чем 8–10 игроков среднего уровня.





«Почти все клубы, кроме двух-трёх, должны быть продающими, а не покупающими, как сейчас. Чтобы продавать, нужны скауты по всем континентам. Это важная работа, как и академии, школы. За молодыми нужно следить.В России есть таланты. Нужно играть молодыми футболистами, особенно в Первой лиге», — отметил Барбоза в беседе с Metaratings.ru.