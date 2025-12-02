Черчесов предложил убрать VAR после победы «Ахмата» над «Динамо»

02 декабря 2025, 11:57

Фото: iStock/matimix

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после победы над московским «Динамо» (2:1) в 17-м туре РПЛ высказался о системе VAR. По его мнению, использование технологии не снижает количество ошибок, а лишь раздражает участников матчей.





Система VAR работает в России с 2019 года и применяется на всех матчах РПЛ. Технология позволяет повторно просматривать спорные эпизоды, но по словам тренера, даже многократный просмотр не всегда даёт однозначный результат.





«Я бы убрал VAR и жил со всеми судейскими ошибками, как было раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше: по два глаза у главного, боковых, четвёртого помощника. Это уже восемь глаз, плюс ещё на VAR сидят люди», — заявил Черчесов Metaratings.ru. Он подчеркнул, что это не критика, а пожелание улучшить систему.